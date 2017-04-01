疏導清明連假車流 新莊警加強交管

警方針對五股交流道、林口一、二交流道及新五楓江、文一八德和文北八德等重要路段進行交通流量監控。（陳心瑜翻攝）

新莊警方為了讓民眾順利返鄉、掃墓，針對新莊、泰山和林口各公墓周邊道路交通疏導。（陳心瑜翻攝）

警方指連假第一天車流順暢。（陳心瑜翻攝）

警方指連假第一天車流順暢。（陳心瑜翻攝）

清明4天連假開跑，新莊警方為了讓民眾順利返鄉、掃墓，針對新莊、泰山和林口各公墓周邊道路交通疏導外，另針對五股交流道、林口一、二交流道及新五楓江、文一八德和文北八德等重要路段進行交通流量監控，如遇臨時性交通壅塞會立即派員疏導。

警方提醒民眾，連續假期間，可事先透過警廣或交通部即時路況報導，獲知交通管制措施、即時交通路況及引導行駛替代道路等資訊，事先避開易壅塞路段。

新莊警方也呼籲用路人乘駕交通工具務必注意行車安全，切勿疲勞駕駛，行經交岔路口時應遵守燈光號誌或交通指揮人員之指揮、行經無號誌路口應減速慢行、遇有紅色閃光號誌或「停」之標誌或標線，應確實停車再開，除了保護自己也保護其他用路人，切勿心急過個平安的清明假期。

(中時)