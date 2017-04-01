推廣早療觀念，伊甸辦兒童發展篩檢活動

伊甸基金會林園早療據點1日舉辦兒童發展篩檢活動，透過有趣的遊戲，吸引家長帶孩子排隊篩檢。（伊甸基金會提供）

依據高雄林園地區發展遲緩兒通報率顯示，去年0至6歲通報率為7.87％，雖然不算低，但0至3歲只有2.61％，顯示不少家長在孩子3歲以前，還未透過衛生所、醫院發現孩子有發展遲緩問題。高市社會局兒童福利服務中心委託伊甸基金會林園早療據點，1日舉辦兒童發展篩檢活動，透過有趣的遊戲，吸引家長帶孩子排隊篩檢，推廣早期發現、早期療育的觀念。

伊甸基金會也預告，接下來4月8日鳳山、15日大社、22日美濃、29日旗津各地區也會陸續舉辦兒童發展篩檢活動，歡迎家長帶著幼童參加，詳情可上伊甸活動官網查詢。

伊甸基金會表示，依照世界衛生組織標準，0到6歲的發展遲緩兒通報率，應在6％至8％之間，去年資料顯示，林園地區6歲前通報率7.87％，其實不算低，但3歲以前通報率則只有2.61％，若能更早發現，更有助於孩子後續發展。

林園早療據點提供慢飛天使日間療育及個管服務，服務過程發現，這些家庭面臨醫療及照顧等多重壓力，常導致照顧者筋疲力竭，因此也透過舉辦社區宣導活動，讓民眾了解什麼是慢飛天使，喚起大家對早期療育的重視。

「難得看孩子笑得像天使一樣」，慢飛天使「小翰」的媽媽說，社區裡有許多這樣的孩子，每天關在家不敢帶出門，但林園早療據點成立後，孩子總算能就近接受療育，家長也有交流抒發心情的場合。

伊甸基金會鳳山早療中心主任曾雅鈴說，林園早療據點全日班目前服務15位孩子，其他則依個別需求，提供日托、時段、在宅等社區療育服務，成立7年來已服務超過1萬8千人次，林園地區民眾如有需求，可電洽（07） 6433361。

(中時)