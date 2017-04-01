川習會 外媒：考驗中美互動建設性
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將在下周首度會晤。英國金融時報指出，這場會面將考驗中美互動是否具有建設性。習近平的目標是避免貿易戰，川普則還沒拿定主意。
川普（Donald Trump）與習近平將在6日於美國佛羅里達展開2天會談。這是川普就任後，美中兩國元首首度面對面接觸，北韓、南海、貿易議題預料都將搬上檯面。
金融時報分析，在美中貿易摩擦議題上，中國大陸的優勢是至少清楚自己的思路，習近平的主要目的是避免貿易戰。
但對川普來說，僅管他日前在推特發文稱和習近平的會談將會非常艱難，但白宮內部保護主義和自由貿易兩派間持續內鬥，川普似乎尚未拿定主意。
分析也指出，中國大陸似乎認識到影響川普的最好方法是透過他的家人。中國大陸外交官員費盡周章迎合川普女婿庫許納（Jared Kushner）夫婦，川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）是中國大陸駐美大使館農曆新年活動上的嘉賓，中國大陸還特別關照川普家族的生意。
下周的會晤將是中國大陸努力與川普家人培養關係能否得到回報的一大考驗。
但問題還是在於，川普政府中沒有人知道川普的立場。這次會談的背景是超現實的，在川普入主白宮的前70天裡，中國大陸已經接管美國維護世界貿易體系的角色，並開始扮演因應氣候變遷的全球領導地位。
分析指出，習近平不太可能透過一次會談就說服川普放棄「美國優先」政策，但他勢必會嘗試。和川普家人打好關係是聰明的第一步，提出一些隨時準備動工的美國基礎設施計畫將是聰明的第二步。1060401
(中央社)
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