北市推環保葬14年 逾1成民眾選擇
人生終點也是永續尊嚴專題(1)清明節將至，民眾多祭祖、掃墓追思先人，整體仍以火化、骨灰進納骨塔為大宗，不過，北市民政局推行環保葬如花葬、樹葬、海葬10幾年，人數緩慢遞升，讓人生終點也是永續尊嚴。
民政局從92年推行環保葬，至今有1萬2617人採用，資料顯示，104年選擇環保葬民眾佔北市死亡人數的12%，105年選擇環保葬的民眾為15.9%。
台北市殯葬管理處副處長施淑梨表示，前年採行環保葬的比例首度突破1成。
她說，目前民眾身後事，整體而言仍多以火化、進納骨塔為大宗，幾乎達9成以上，近2年來，「大家比較會去面對生死議題，觀念上也慢慢改變，對環保葬的接受度也慢慢提升。」
目前北市環保葬分為樹葬、花葬、海葬3種，樹葬區是富德詠愛園、花葬區為陽明山臻善園，海葬則每個月會選日子出海，將亡者骨灰灑向大海。
民政局表示，每年清明節都會舉辦追思活動，今明兩天分別會在詠愛園、臻善園舉辦追思音樂會，配有飲料及有獎徵答等活動，以較輕鬆休閒方式來追思先人。1060401
(中央社)
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