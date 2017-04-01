兒童節最渴望的禮物 展望會受助童：家人的陪伴

世展會邀請受助家庭兒童節前夕一同出遊，陪伴孩子共度佳節。（林和生攝）

單純陪伴，成為弱勢家庭孩子最渴望的兒童節禮物。（林和生攝）

「兒童節前夕，你最想要的禮物是什麼？」根據台灣世界展望會統計，受助孩子在重要節慶中，最渴望有家人陪伴當作禮物；1日展望會邀請屏東縣510位弱勢家庭親子，商借大仁科技大學體育館，舉辦闖關遊戲，讓家人度過難得的親子時光。

就讀小學5年級的言言，回想上次跟家人出遊已經是4年前，因父母離異，靠著媽媽在加油站打工及家庭代工收入，生活並不寬裕；「當然想出去玩」，言言童言童語的說，其他同學假日都跟家人外出，有去露營、去兒童樂園，自己只能聽著他們分享，話都插不上一句。

但乖巧的她，假日跟妹妹還是會陪媽媽一起做代工，言言母親不捨得說，日子過得辛苦，但一家人在一起最重要，每次家裡大小帳單要繳，都會請女兒代勞，「讓她們知道媽媽為何而忙」她們一直很期待這天一起出遊，所以特地跟老闆請假，完成孩子兒童節願望。

世展會主任陳雅玲表示，我們關注的國內貧童中，有超過4成孩子是單親或隔代教養家庭，主要照顧者教育程度多為國中以下，還有家長因失蹤、酗酒、賭博等問題，無法擔負家庭經濟責任，影響上學之路。

展望會透過教育支持、家庭促進等服務，希望幫助經濟弱勢家庭的孩子擁有公平受教和學習機會，由衷盼望，有朝一日能帶領孩子與家庭脫離貧窮。

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(中時)