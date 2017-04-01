圖輯》新北投車站回娘家 重現百年風華

新北投車站在捷運新北投站旁。（張鎧乙攝）

新北投車站開幕，現場人山人海。（張鎧乙攝）

副市長等人主持開幕。（張鎧乙攝）

副市長參觀車站內部。（張鎧乙攝）

新北投車站使用舊件佔8成多，新建材1成多。（張鎧乙攝）

民眾參觀。（張鎧乙攝）

文資團體抗議。（張鎧乙攝）

「新北投車站回娘家」運動，在各界攜手努力下，終於返鄉，車站剛好滿101歲的日子，由台北市副市長陳景峻等人主持開幕，雖然有台北文資環境守護聯盟成員在現場抗議，但參觀人潮踴躍，不受影響。

(中時)