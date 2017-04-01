女未戴安全帽拒出示證件又拒繳罰金 判拘留2天

台南市40歲蔡姓女子去年10月底騎機車未戴安全帽被攔查，拒絕出示證件，事後遭簡易庭裁罰2000元罰金，卻又拒繳，遭裁罰拘留所2天，昨天到安南區拘留所報到，警方直呼，從沒遇過這種人。

警方指出，這起事件發生在去年10月26日下午，當時警員在公園路值勤，因蔡女未戴安全帽遭攔下，警要求出示證件，蔡女當下明確陳述，若出示證件，就等於同意讓警員開單，因此拒絕；蔡女最後也配合警方被帶回派出所，警方依據蔡女車牌，最終查出蔡女身分，除對蔡女開了未戴安全帽的500元交通罰單，也依社會秩序維護法第67條第二項「於警察人員依法調查或查察時，就其姓名、住所或居所為不實之陳述或拒絕陳述者」，處3日以下拘留或1萬2000元以下罰鍰，全案送簡易法庭裁處。

台南地院簡易庭最終裁罰蔡女2000元罰鍰，但蔡女依然拒絕繳納罰鍰，簡易庭改裁蔡女拘留2日，蔡女昨天到南市警二分局報到。

(中時)