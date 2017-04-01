今年第3漲！天然氣價明再調升3％

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中油今宣布，因應國際價格上升，明天起調漲天然氣價近3%，每戶家庭平均每月要多付8到13元，這是今年以來天然氣第三次漲價。至於家用桶裝瓦斯則不予調整。

受國際油價先前漲勢帶動，中油依氣價機制調漲天然氣價2.99%，中北部每度調漲0.28元，以家庭用戶月平均用量30至45度來說，每月增加約8元至13元。

而民眾與小吃店家會用的家用桶裝瓦斯，雖然液化石油氣國際合約價格（CP）上月有下跌，依計價公式每公斤應調降2.4元。但中油表示，先前配合政府穩定物價政策，每公斤仍自行吸收5元未調足，所以本月不予調降。

(中時)