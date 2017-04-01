大女兒樹葬 全家人踏青追思
人生終點也是永續尊嚴專題(2)北市推行環保葬多年，近年來較多民眾可接受，北市殯葬管理處副處長施淑梨說，每個選擇環保葬的民眾背後，都有一段感人故事，有人大女兒樹葬，全家人就常踏青追思愛女。
施淑梨表示，曾有一名林姓婦人，與先生常帶大女兒回母校成功大學玩，大女兒熱愛一棵大樹，在生病後許下心願，希望未來能葬在樹下。
她說，小女生98年因病往生，當時林婦沒有得知環保葬訊息，就先進納骨塔。
施淑梨說，後來林婦得知北市有樹葬，就把女兒骨灰遷到樹葬區，「對林女士來說，詠愛園就像是他們家的花園一樣，假日全家一起上山走走，弟弟妹妹會撿拾路邊的野花，排成一朵愛心思念姊姊」。
還有另外一個浪漫、感人的故事，施淑梨說，一名袁姓教授是藝術教育學者，身後事選海葬，丈夫認為，太太人生觀豁達、生前愛海，希望身後把骨灰灑向大海，回歸自然，且只要看到海，就可以想念她，「有海有思念。」1060401
(中央社)
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