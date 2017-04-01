邵庭遇迪士尼商品 公主心大爆發
南部首間迪士尼專賣店今天下午開張，從小就迷迪士尼卡通的藝人邵庭以「美女與野獸」貝兒造型現身剪綵，現場商品令她公主心大爆發，直說「好想統統買回家」。
這家位在高雄漢神巨蛋的專賣店下午開幕，推出不少限量商品，配合開幕祭出優惠，適逢清明節連假，吸引大批迪士尼迷到場搶購。
現場迪士尼卡通圖騰的杯、盤、購物袋、抱枕、餐具、廚具等商品琳瑯滿目，童心未泯的邵庭到場剪綵，並帶領媒體導覽，置身其中，一時公主心大爆發，直說「好想統統買回家」，興奮之情全寫臉上。
邵庭表示，她從小就是迪士尼卡通迷，蒐集不少迪士尼影帶及相關商品，吃的、穿的、用的都有，但總是覺得還少一件；尤其她最近房子剛重新裝潢，正想添購更多迪士尼商品到家裡擺設，這裡有許多限量商品是台北、東京等地買不到，令她愛不釋手。1060401
(中央社)
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