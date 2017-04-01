線上祭拜 台北市府：環保又便民
人生終點也是永續尊嚴專題(3)清明節掃墓、祭祖是傳統，因應網路時代來臨，北市殯葬管理處去年在生命追思紀念網加入線上祭拜功能，供民眾遠端追思，網站每個月突破1萬人次，線上祭拜環保、便民。
殯葬管理處副處長施淑梨表示，為讓民眾身後事能更環保並兼顧環境永續，不僅推動殯葬告別式採電子輓聯外，北市92年建置生命追思紀念網，去年加入線上祭拜功能，民眾不管身在何處，都可遠端追思。
她說，網站瀏覽人次之前約5000至6000，去年起，每月突破1萬人次。
民政局表示，民眾線上祭拜時，先選擇好祭拜地點，輸入先人的名字及追思的話語，可選擇中式或西式，也能線上獻花、禱告。
施淑梨說，線上祭拜不受時空限制，「若後代子孫清明時節在國外，無法回台，就可上網祭拜。」除輸入追思話語，施淑梨說，也可上傳思念圖片、音樂，建置專屬自己的思念空間，民眾可以抒發孝親、思念之情。1060401
(中央社)
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