北市集中焚燒紙錢量 17年成長15倍
人生終點也是永續尊嚴專題(4)清明節祭祖掃墓，民眾會焚燒紙錢，北市環保局、民政局從89年起推動集中焚燒紙錢，集中焚燒量已成長15倍，顯示環保觀念已逐漸根深柢固的傳統祭祀文化。
環保局副局長盧世昌表示，焚燒紙錢會產生一氧化碳、硫氧化物、多環芳香烴以及細懸浮微粒PM2.5，不僅造成空氣品質惡化，也會危害健康。
他表示，空汙危害大，可能刺激眼睛、呼吸系統，引發過敏等症狀，PM2.5還可能會影響肺功能，增加罹癌機率。
盧世昌說，從89年起推動集中焚燒紙錢，當時僅有83.85公噸，去年已成長至1283.82公噸，成長幅度高達15倍。
「這幾年民眾觀念逐漸改變，接受度比較高。」盧世昌說，會持續推動常態化，若民眾、商家在自家門口焚燒金紙，環保局會前往勸導，不會開罰。
他表示，少燒1公噸紙錢，可減少1.5公噸二氧化碳排放及減少30公斤PM2.5。北市設置400處以上免費收運地點，民眾清明祭祖掃墓可使用一般袋子盛裝金銀紙錢後，拿到收運地點，清潔隊會送到北投、內湖、木柵焚化廠集中焚燒。1060401
(中央社)
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