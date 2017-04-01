國會改選 翁山蘇姬政府面臨首次考驗

我要評比

緬甸今天舉行國會改選，翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府面臨執政後首次選票考驗。在新政府上台1年，社會逐漸幻滅下，這次改選可視為一項指標。

法新社報導，隨著政府難以推動競選時承諾的改革，圍繞在翁山蘇姬2015年壓倒性勝選的狂熱已經逐漸消退。

在少數民族地區，不滿情緒尤其嚴重，區域內不少人認為翁山蘇姬和統治緬甸半世紀，仍穩坐政府重要職位的軍政府密切聯手。

這次選舉雖然只改選19席，不致改變目前由全國民主聯盟（National League for Democracy）掌權政府的權力平衡。

但藉由本次選舉或可一窺大眾對全國民主聯盟執政首年的看法，緬甸這一年來起伏震盪，邊界騷亂四起，經濟成長數據令人失望。

緬甸商業大城仰光郊外的投票所，今天有數百名選民排隊等著投票，已不復見2015年歷史性選舉中的熱鬧和熱情。1060401

(中央社)