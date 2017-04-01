柯文哲對新南向有想法 將提報告給中央

台北市長柯文哲今天總結8天新南向之旅，提出「以價值為導向的政治」作為台北市應走的新南向路線，並將把建議做成報告，提交給中央政府新南向政策負責人。

柯文哲上午在新德里印度門前宣布，要以「Value driven politics」（以價值為導向的政治）作為台北市應走的新南向路線，準備加強觀光、產業、教育、文化4個面向的交流，促進與東南亞國家的聯繫。

在觀光方面，柯文哲建議，以給泰國人免簽的經驗，擴展免簽給其他東協國家，同時希望外交部和航空公司能努力，增加前往新南向國家的航班，並把新移民視為人力資源，培訓新移民成為導遊人才。

對產業部分，柯文哲指出，台灣應厚植產業實力。因為台灣如果有產業實力，對方某種程度還是要跟台灣接觸，一旦產業實力不夠，台灣在國際上的價值就明顯下降。

在教育方面，柯文哲表示，這次獲得台商和僑生很大幫忙，見了想見的人，因為東南亞赴台的僑生10、20年後就變成當地高階層人物，對台灣的外交有幫助，他回去將與教育部討論，僑生政策是不是要更寬廣。

此外，柯文哲說，台北市立大學將與印度理工學院（IIT）德里分校簽姊妹校備忘錄，提供10個獎學金名額吸引印度最優秀學生赴台就讀，他將努力增加獎學金名額，吸引更多印度學生赴台唸書，讓他們畢業後留在台灣工作，成為台灣的人才，但這還需要企業幫忙。

有關文化方面，柯文哲表示，台北市與泰國當地文創中心簽署備忘錄，能讓台灣與泰國的文創產業教育合作。

他期盼，透過觀光、教育、文化、產業等4個面向、多元交流，台灣與東南亞自然會有更活躍及更好的未來，新南向政策還是要腳踏實地，多方加深各地人民的情誼。

柯文哲強調，此行就如同世大運的口號：「台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。」希望能讓世界看見台灣。

被問到是否力挺政府新南向政策，柯文哲說，不叫力挺，但這是台灣要突破困境的方法；他對新南向政策如何執行最有效，在實地觀察後已有一些想法，會把相關建議做成報告，提交給新南向政策負責人。1060401

(中央社)