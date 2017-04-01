西班牙衝浪客被刺傷 4釣客投案
昨天在屏東滿州鄉佳樂水發生的西班牙衝浪客被釣客刺傷案，4名犯案的釣客今天下午向恆春警分局投案，他們表示，因衝浪客剪斷釣線雙方起衝突，才用釣竿撐竿器打傷對方。
西班牙籍42歲的衝浪客Inecio prio，昨天在滿州鄉佳樂水衝浪時，與4名釣客爆衝突，西班牙男遭銳器刺傷左胸，警方以監視器查到車輛，聯絡上車主後，4名在現場與Inecio prio起衝突的釣客今天向警方投案。
4名釣客分別姓蔡、吳、曾及李，年齡約都在30歲左右，分住屏東里港及九如鄉，4釣客向警方表示，昨天下午在佳樂水釣魚，Inecio prio過來叫他們不要釣，威脅要將釣線剪斷，後來Inecio prio下海衝浪，竟真的剪斷釣線，他們氣憤得等Inecio prio上岸後，找他理論，雙方發生爭執。
警方說，Inecio prio用衝浪板打釣客，其中吳姓釣客用撐竿器反擊，撐竿器上的銳角傷了Inecio prio的左胸。
Inecio prio負傷自行到醫院診治，醫生發現利器差點刺到心臟。警方依傷害罪將4名釣客移送法辦。1060401
(中央社)
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