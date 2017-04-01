蔡正元：只要喊公民不服從 一切都合法

對於2014年3月18日太陽花學運闖佔立法院，台北地方法院一審判決以「公民不服從」為理由將涉案22人全部獲判無罪，國民黨中央政策委員會執行長蔡正元今（1）日在臉書表示，只要喊出

公民不服從，一切都合法！唯一要擔心的，攻佔人力太少，不必擔心攻佔有罪！

蔡正元表示，「你反對一例一休，攻佔行政院，是合法的。你反對年金制度，攻佔總統府，是合法的。你反對同婚制度，攻佔司法院，是合法的。你反對進口日本核食，攻佔立法院，是合法的

。總之，你只要擔心，號召攻佔人力太少，不必擔心攻佔有罪。只要喊出，公民不服從，一切都合法！」

網友也表示，「人前擺出改革正義，人後趕你羚羊清明去死 ！」

不過也有網友反諷表示，「問題是，只有綠色才是皇民認證的公民，其他都賤民！」「錯了，只有綠色+公民，才能合法喔～」「太陽花才行，別人不行」！

(中時電子報)