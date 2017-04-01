郭泓志自請離隊 葉君璋：他在考慮退休還是繼續
郭泓志今透過經紀公司宣布自請離開聖地牙哥教士隊，先前釋出期間，也積極網羅的富邦悍將，總教練葉君璋回應，其實之前就知道他要離開，郭泓志還在考慮是要退休還是繼續打球。
小小郭因自認能力不足，所以自請離開教士隊，葉總笑笑回應說：「可以回來幫助我啊。」不過葉總提到，最主要還是要看郭泓志的個人想法，這才是最重要的，看他春訓的表現還是有能力，但還是要看心理狀態。
先前郭泓志遭到獅隊釋出，富邦悍將是積極網羅的球隊之一，如今又有機會，葉總回應，當然會希望他可以來幫助球隊，但也只是希望，還是要跟郭泓志本人談過，了解想法才能確定。
(中時電子報)
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