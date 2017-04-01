蕭青陽瘋路跑 揮汗找靈感
國際知名設計師蕭青陽近年來將設計能量放在路跑賽事；他指出，在揮汗跑馬過程中，會跟自己對話，也讓設計思索更清楚透徹；路跑對他來說是一場革命也是修煉。
蕭青陽，出生在新北市新店區一個務農麵包店家庭，也是第一位入圍葛萊美獎的華人唱片設計師；蕭設計的唱片封套，更在民國94年至99年間，創下連續4度入圍葛萊美獎的紀錄。
談起會加入路跑，蕭青陽說，他是從事設計創作的人，常常會在凌晨2、3時左右「狀況最佳」，而且為了不讓身體太累，或是有一個正常的生理時鐘，所以不敢做任何運動，怕作息時間變的太準時而影響工作。
「這是一場很大的革命」蕭青陽指出，自己做設計已30年，一直在反省是否有新的可能，反覆思索下，才想到「要善待自己」，因此在10年前開始養成路跑的習慣，也在3年半前，參加人生第一場馬拉松賽事－撒哈拉超級馬拉松賽。
蕭青陽談起過往參加過的路跑賽事，臉上滿是笑容，也急著想分享其中趣事，例如他參加過在美國內華達州黑石沙漠舉辦的火人祭馬拉松，多數跑者因遇到沙塵暴與炎熱考驗，索性將衣物脫去，用裸跑的方式完成賽事。
談起路跑的好處，蕭青陽說最直接的回饋，就是讓他的工作效率提升，因為有運動的那一天晚上，睡的特別好，而在長時間的路跑中，腳底彷彿被按摩一般，促使視力得到恢復、對焦越來越清晰。
蕭青陽也說，跑馬過程中，很多人會跟自己對話，他也一樣，會思索的近期所接的設計案；當他想想到很清楚透徹，原來已經跑了5、10公里，靠著運動，讓他在思考創意部分，更絕對清楚。
最令蕭青陽感動的是，只要有舉辦路跑的那天，他看到臉書上網友的發文，很多平常不寫文章的人不再「潛水」，會因為參加一場路跑，將自己跑步過程的艱苦、看到的風景寫成千言文，這是非常難得的。
在這三年半來，約參加過40多場路跑賽事，蕭青陽有感而發地說，每次參賽都能從中學到不同的東西，包括「就連加油也是需要練習的」等，因為當跑者聽到一聲加油，就能多堅持一分鐘、得到一分鐘的速度。
此外，蕭青陽也分享自己跑比較快、不累的方式，例如跑者可沉醉在好看的賽道風景、沉溺思考自己才懂的事情，這樣或許又會找到「下一個的15公里」，因此，跑步對他來說，是一種不錯的修煉。1060401
(中央社)
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