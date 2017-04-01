不是愚人節玩笑 Janet謝怡芬懷孕3個月

藝人Janet謝怡芬在愚人節這天宣佈懷孕，她今天在臉書上貼出夫婦倆與「菜鳥新移民」童星3人合照，笑說「我們其中一個懷孕了」，謝怡芬經紀人也證實，「Janet真的懷孕3個月」。

37歲的謝怡芬與混血老公George前年1月在南極舉辦夢幻婚禮，婚後2人分隔台、美兩地，不時被關心做人進度。

謝怡芬今天在臉書上先是貼出一張夫妻倆與「菜鳥新移民」童星三人合照，笑說「我們其中一個懷孕了」。

記者致電謝怡芬經紀人求證，經紀人第一時間還先說，「愚人節快樂」，讓人分不清究竟謝怡芬懷孕消息是否為真。經追問，經紀人說，Janet本來就很喜歡逗人開心，選擇在今天用這樣的方式公佈，有點像是電影開放式結局的意味，讓大家去想像和猜測。

不過經紀人說，「Janet確實是懷孕滿3個月」，目前還不知道是男是女，而謝怡芬夫婦倆也將在6日回台出席一場郵輪代言活動，屆時會向大家分享喜訊。1060401

(中央社)