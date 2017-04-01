中市藍營認購高麗菜 開放民眾採摘一空

高麗菜盛產價跌，台中市議會國民黨團今天認購4500顆高麗菜，今天連假第1天開放民眾前往大甲區農田採摘，一個上午就全部採摘一空。

為協助高麗菜盛產滯銷問題，國民黨籍台中市議員李榮鴻認購4500顆高麗菜，在清明節連假第1天，開放民眾前往大甲區通天路旁的農田採摘，立委江啟臣及台中市議員賴義鍠、張(水靜)分、陳本添等人也到場響應，一早很多人帶著一家老小一起來，享受農村樂。

李榮鴻指出，高麗菜產銷失衡問題，政府未拿出有效決政策，菜農血本無歸，國民黨團已兩次發起愛心認購高麗菜，拋磚引玉引起社會迴響。

「無論是那裡的高麗菜，送出關懷是我們的初衷！」李榮鴻表示，不只台中市，這兩天嘉義地區也有農田開放現採1顆10元的高麗菜，這些事件都凸顯了高麗菜滯銷問題，政府應該重視並拿出解決辦法。

李榮鴻強調，「愛心不能滅，公益不能等」，每一顆高麗菜都是農民的心血，菜價崩盤，大家怎忍讓菜農的辛苦盡成灰，「多一份愛心，少一分政治口水」，才能讓社會更好。1060401

(中央社)