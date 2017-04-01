史豔文47週年傳奇特展 傳藝中心登場

國立傳統藝術中心即日起到年底，推出「傳奇話世紀、金光耀傳藝」金光布袋戲史豔文47週年傳奇特展，讓戲迷一窺台灣布袋戲的風潮與創新。

從黃海岱的五洲園、黃俊雄的真五洲掌中劇團，到黃立綱的金光布袋戲，戲偶身形除了變高，造型也變得繁複細緻，但始終不變的是忠孝節義的教化與包容精神，而貫穿時代屹立不搖的傳奇角色正是史豔文。

國立傳統藝術中心委外經營單位全聯善美的文化藝術基金會說，「傳奇話世紀、金光耀傳藝」金光布袋戲史豔文47週年傳奇特展，會場展出雲林運來的珍貴百年布袋戲戲台、歷代史豔文戲偶、40尊金光布袋戲電視本尊木偶，讓戲迷一窺台灣布袋戲的風潮與創新。

基金會表示，史豔文布袋戲角色陪伴許多台灣人長大，第一代史炎雲只有30公分高，現在第五代史豔文戲偶已有100公分，服裝也融入不同文化元素，造型越趨繁複細緻。這次特展希望讓戲迷從戲偶本身的變化，進一步了解台灣布袋戲表演型態與美學設計的演變。1060401

(中央社)