自閉症孩童辦畫展 看畫走進內心世界
因應4月2日世界自閉症日，自閉症適應體育休閒促進會即起至7月31日，在三軍總醫院西迴2樓舉辦「點亮星光、愛心永傳」聯合畫展，盼喚醒民眾對自閉症兒的關心。
自閉症適應體育休閒促進會表示，畫畫班老師根據孩子個性調整適合的比風，耐心導引讓自閉症兒把內心獨特的視野，透過畫作展現出來，創作出與科班學生完全不同的作品，獨特無比。
本次畫展共展出近120幅作品，主題包括動植物、鄉村美景、人物特寫、宇宙星球及異想世界等多樣生動有趣且專屬意象，更將畫作製成衣服和購物袋，以感謝善心人士捐款。
自閉症適應體育休閒促進會指出，有鑑於自閉兒漸漸成長離開學校後，恐面臨就業難題，使家長憂心忡忡，因此盼能在幼兒、少年的黃金時期，強化其藝術、體育、音樂，給予不同刺激和學習，建構孩子獨立自主及自理的專屬生活模式，與未來就業連結。1060401
(中央社)
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