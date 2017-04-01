太陽花劉喬安成性感DJ 選墾丁音樂季當復出第1站
以DJ身分公開復出的第1站！太陽花女神劉喬安歷經賣淫風波，今在墾丁春天音樂節的「春舞日不落」，以DJ VIA身份重新站上舞台，且連續2天都有3場的演出，還自稱自己不是主角，並為人氣稍減的音樂季催票，邀請大家來墾丁看她的演出。
穿著一身雷射高衩秀服現身，站在舞台上隨音樂擺動的女DJ，VIA，她就是劉喬安。她挺過賣淫事件，積極以DJ身分復出，VIA指出，她學當DJ已有3年之久，去年10月更在日本大阪首登舞台，但當時不好意思發通知，因為自己並不善於面對媒體。
她說，會接觸這份工作是因為自己在夜店圈已經很多年，本身也對音響設備與音樂很感興趣，只是大家對夜店有太多誤解，以為夜店就是離不開毒品與性，但其實歐美音樂節等，已有越來越多喜歡電子音樂的民眾，這也是紓壓很好的管道。
「我現在改名叫VIA。」她說，VIA是1個介系詞，因為她希望自己不是主角，而是傳遞音樂帶給人們喜悅的媒介，並用音樂渲染大家，問及她以DJ身分復出的心情，她略顯尷尬地表示，「我會努力的」。而她將於今明2天的下午4、10、11時，共6場演出，也向民眾喊話，「快來墾丁看我演出」。
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(中時)
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