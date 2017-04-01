防墓地火警 新北消防局發放行動消防栓備戰

新北市政府消防局1日上午在林口區文化北公墓進行墓地火災搶救示範演練。（新北市政府消防局提供）

新北市政府消防局1日上午在林口區文化北公墓進行墓地火災搶救示範演練。（新北市政府消防局提供）

消防局表示，清明期間較易發生林野火災，而主要原因多為民眾掃墓焚燒金紙後未將餘燼撲滅。（新北市政府消防局提供）

消防局表示，清明期間較易發生林野火災，而主要原因多為民眾掃墓焚燒金紙後未將餘燼撲滅。（新北市政府消防局提供）

新北市政府消防局1日上午在林口區文化北公墓進行墓地火災搶救示範演練，演練內容結合警戒據點派駐勤務，項目包含了「駐點預防」與「多火點應變」等，總計出動2輛滅火機車、2輛水箱車、1輛水庫車、1輛後勤車、1輛指揮車等，確保消防救災能量完備，保護掃墓民眾安全。

消防局表示，本次演練除了能夠精進本局消防救災能量外，更可藉由演練項目操演來提醒民眾，焚燒金紙後即隨手將金紙餘燼澆熄，避免飛火飄散引發林野火災發生。

消防局上月25日起已啟動各項防範林野火災措施，除協調各區公所針對轄內墓地提前進行雜草割除並清運外，全新北43處屬位置偏遠、缺乏救災水源而搶救不易的土葬區出入口處，也利用3月25、26日及清明連假期間進行上午8點至下午3點的駐點防火警戒工作，宣導民眾掃墓時配合金紙集中焚燒、減少火源落地機會，並免費發放8千只行動消防栓（軟式滅火水袋），每個警戒據點放有大型儲水桶，方便民眾焚燒金紙後即隨手將澆熄餘燼。

消防局長黃德清呼籲，清明掃墓祭祖為國人至重的禮俗，但在掃墓時請務必注意用火安全，在掃墓離開前確實澆滅金紙餘燼，避免飛灰餘燼引燃雜草，並謹記掃墓的「四不二記得」，就是：「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」。

(中時)