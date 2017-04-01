郭泓志自請離隊 楊培宏驚訝：不是表現不錯？
「不死鳥」郭泓志今年以小聯盟約加盟教士，支援大聯盟出賽2場，表現不俗，但他所屬經紀公司今天（1日）發佈消息表示，郭泓志自請離隊，預計4月中回到台灣，聽聞此消息，中信兄弟領隊楊培宏有些驚訝，至於是否有意網羅郭泓志，球團則將先進行評估。
郭泓志去年與統一獅合約走完，下一步去向備受關注，他赴美進行自主訓練後，獲得教士隊青睞，簽下小聯盟約，還支援大聯盟登板2場，合計投了3局無失分，其中前天才後援出賽投了1局，送出2K，但他自認能力不足以幫助球隊，今天做出離隊決定。
得知郭泓志自請離開教士隊的消息，楊培宏也有些訝異，「他前幾天不是還表現不錯嗎？」楊培宏提到，近期都是透過媒體報導得知郭泓志的消息，沒有特別去看他的比賽。
郭泓志經記公司發佈的新聞稿中提及，郭泓志對於下一步目前還沒有任何想法，而中信兄弟是否會網羅郭泓志？楊培宏說：「球團還需要再評估，先把他的身體狀況了解清楚，目前他的經紀人也都沒有跟我們接觸。」
(中時電子報)
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