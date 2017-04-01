苗栗西湖鄉柚花藝術節登場　環保遊園車亮相

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企業界贊助西湖鄉公所10輛人力及電動切換使用的環保遊園車，縣長徐耀昌體驗試乘。（苗栗縣政府提供）

苗栗縣西湖鄉柚花藝術節活動1、2日在湖東多功能活動中心登場，天氣晴朗吸引遊客徜徉柚花樹下，縣長徐耀昌試乘人力及電動切換使用的環保遊園車，伴隨柚花，體驗田野風光。

每年3、4月份是柚子開花季節，柚子園瀰漫柚子花香，西湖鄉公所結合鄉農會舉辦的柚花藝術節，是每年具有特色觀光活動。

鄉公所今天舉辦環保遊園車啟動儀式，鄉長古木賢指出，公所新添置10輛遊園車是由企業界贊助，可隨時切換人力及電力功能使用，柚花藝術節期間提供免費試乘，乘坐安靜舒適的遊園車近距離欣賞柚花，相當愜意。

鄉長古木賢頒發感謝狀，感謝企業界贊助，帶動西湖鄉觀光、產業發展。 柚花藝術節安排精彩藝文表演、免費新子ＤＩＹ、農特產品展及西湖國中學生陶藝、油畫展，提供每份250元野餐盒，讓遊客可以在柚子樹下野餐，體驗慢活、慢食樂趣。

(中時)