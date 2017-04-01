清明連假巡公墓　台南警抓到藏毒男

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台南市政府警察局學甲分局今天在中洲地區發現1名陳姓男子駕駛車輛形跡可疑，經主動盤檢後查獲海洛因、安非他命等毒品及針筒。

學甲警分局指出，清明節連續假期期間，學甲分局除了加強各公墓、納骨塔及觀光風景區的交通疏導勤務，並就各停車處所加強各項防竊巡守任務。

學甲警分局偵查隊小隊長柯振孟、偵查佐謝豐源、林承頡等3人，今天在中洲地區發現陳姓男子形跡可疑，經主動深入盤檢；果然在陳男身上查獲海洛因、安非他命等毒品及針筒，全案依法調查送辦。1060401

(中央社)