藍委嘆司法只剩顏色 綠委認無事實根據
國民黨立委賴士葆今天針對太陽花運動占立法院獲判無罪說，哀哉台灣司法，真的只剩顏色，沒有是非；但民進黨立委黃偉哲認為，這種說法無事實根據也不符邏輯。
民進黨立法院黨團副幹事長黃偉哲表示，尊重法院的判決，但擔心恐會鼓勵佔領公署的情形；而國民黨的說法毫無事實根據也不符邏輯，若民進黨可以影響司法，前總統馬英九的教唆洩密案就應該被判有罪。
太陽花學生運動的三一八占領立法院案，台灣台北地方法院審理後認為，三一八學生運動領袖林飛帆與陳為廷等22人行為符合「公民不服從」概念7要件，對全數被告做出無罪宣判，全案可上訴，檢方將研議是否提上訴。
同是被告的時代力量立委黃國昌表示，判決從憲政民主高度，肯認公民精神與行動，並請大家注意三二三行動與四一一行動判決。
對此，賴士葆今天表示，公平正義是穩定社會運作的基石，以「公民不服從」為理由起來革命造反，已造成實質破壞危害社會秩序，卻仍受到「西瓜派法官」的偏袒保護，是非善惡價值觀也被扭曲。
賴士葆說，難道只因為太陽花學運幫助蔡政府取得政權，功不可沒，連司法也守不住是非的界限。今後任何不服從政府的抗爭活動造成的毀損傷害，是否都應該比照辦理得到豁免？台灣的法治被徹底踐踏。
他說，司法淪為替政治服務的工具，談司法改革太矯情、太偽善。基層員警的心聲指出，「如今法官開無罪先例，民眾很有可能會跟進模仿，總有一天政府會因此被民眾反噬」。哀哉台灣的司法，真的只剩顏色，沒有是非。1060401
(中央社)
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