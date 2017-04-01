川習會 美學者：兩人有點像
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於下周首度會晤。美國學者華志堅分析，川普與習近平都主張國家優先，對世界秩序也有類似看法，兩人也都希望將自己打造成務實派及強大的談判者。
川普（Donald Trump）與習近平將在6日於美國佛羅里達展開2天會談，這是川普就任後，美中兩國元首首度面對面接觸，預料北韓、南海、貿易議題都將會搬上檯面。
在兩人首度會晤前夕，專長中國現代史的美國加州大學爾灣分校教授華志堅（Jeffrey Wasserstrom）日前在美國華府史汀生中心（Stimson Center）的一場研討會上分析兩人差異時表示，川普與習近平其實有點像。
美國之音（VOA）引述華志堅的話指出，習近平大談中國夢，談中國復興，可以將他歸納為民族主義者，屬於「我們的國家優先」的那一類；川普則大談「讓美國再次強大」。
華志堅也提到，習近平成功打造理解普通老百姓的形象，並決定清除系統裡腐爛的根節，發動以打擊官員為主的反腐運動，這和川普競選時的口號「徹底清理門戶」（Drain the Swamp）也沒也太大不同。
在世界秩序方面，川普與習近平也有類似的看法，都認為現在的世界充滿威脅，需要一個強大的領導人控制局面。他還提到，川普和習近平也都希望把自己打造成務實派，以及強大的談判者。
不過，華志堅也坦言，川普與習近平其實在性格上也有相當不同。川普喜歡隨性發言這點，就跟中國大陸領導人截然不同，中國大陸領導人會努力避免這類發言。另外一個不同是，習近平常會在談話中提到他廣泛閱讀，但川普不會。
美國企業研究所（AEI）亞洲研究主任卜大年（DanBlumenthal）則認為川普與習近平完全不同，一個是膽大、充滿自由意志的紐約人，另一個是共產黨的統治機器，非常強大的統治機器。1060401
(中央社)
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