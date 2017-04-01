徐國勇要求為林國春發言道歉 洪秀柱：民進黨先道歉

退休警消日前上街頭抗議年金改革，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉在臉書發文寫「趁清明早點去死」，引發社會爭議，徐國勇表示已明快處理批准林育卉辭呈，但也質疑國民黨籍新北市議員林國春嗆殺蔡英文總統，卻不見國民黨主席洪秀柱出面道歉，洪秀柱今（1日）說：「製造社會動亂、對立、分化、仇恨的是誰？是民進黨吧？請他們先道歉！」

洪秀柱今天下午前往新北市中和區，頒發華夏二等獎章給黨齡76年的102歲人瑞黨員黃信昌，離開前受訪表示，身為行政院發言人辦公室主任，卻在臉書公開發文「要人家清明節去死一死」，「說這種話好嗎？」還有綠委去按讚，讓她覺得很奇怪，「一天到晚說要和諧，卻要別人去死一死，這是創造和諧，還是製造對立跟仇恨？」

徐國勇昨天表示，已明快准辭林育卉，相較之下，林國春在抗議年金遊行中嗆殺蔡總統一事，卻不見國民黨明快處理，黨主席洪秀柱也未對此事道歉，明顯縱容林國春。

洪秀柱對此表示，沒有人詢問她有關林國春的事，「這怎麼叫做縱容？」她表示，林國春的發言是用字不夠精準，有失誤的地方，他應該要說響應「拔菜頭、摘綠葉」運動，在位者領很好的禮遇待遇，要砍應該先砍自己的，只是他把「砍砍、殺殺」連在一起講，是用字不精準造成失誤。

洪秀柱說，她要提醒黨內同志未來講話時，遣詞用字都應該要精準一點，免得一下子情緒上來導致用詞不當，「我們有時候都會這樣，真的要小心一點」。

但對於徐國勇要求她身為黨主席，應為林國春的發言道歉，洪秀柱反批說：「製造社會動亂、對立、分化、仇恨的是誰？是民進黨吧？請他們先道歉！」

(中時)