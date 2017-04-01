中市警員好鼻師 拉K貨車司機直呼：有夠衰！
台中市警察局第6分局員警攔查發現貨車司機的車上飄有淡淡塑膠味，開門見山說「內行氣耶！」想靠毒品提神的康姓貨車司機，只好拿出藏在遮陽板上的K盤及K他命毒品，直呼真的有夠衰。
警察局第6分局永福所警員陳志宗擔服勤查勤務，在西屯區國安二路與東大路口，見23歲康姓男子駕駛小貨車逆向行駛，攔下盤查時車內飄出淡淡K他命味。
「我內行氣耶啦，東西趕快交出來！」還沒等康男開口，素有「好鼻師」之稱的陳志宗直接告訴康男交出K他命，康男本來還想裝傻，但還問怎麼知道有K他命？
員警表示，K他命有一種獨特的塑膠味，一般人不知道這是K他命的味道，遇到像他這樣內行的員警一定會被抓。警方訊後將康男依社秩法函送裁罰交出K盤及K他命毒品。
警方呼籲，健康的身體及飽滿的精神，必須靠適當的營養、運動與休息，依賴毒品來提神或治療病痛，只不過是預支精力，透支生命的愚行，得不償失。
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
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