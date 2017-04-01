因應一例一休　台大今起全面縮減周六門診

台大西址大樓部分門診，周六移至兒童醫院開診。（倪浩倫攝）

因應一例一休，台大醫院今起全面縮減周六門診，西址大樓將不再提供門診服務，多數門診挪到周間，感染科、家醫科輻射屋等2門診則改至兒童醫院，但為顧及孩童的看病時間，兒科診門幾乎未更動，總計上午的看診人數約300~350人，台大醫院提醒，民眾赴院就醫前應先上網查詢。

一例一休上路，部分醫院宣布將以假日檢診因應，台大醫院自一月起，就在不少西址大樓的診間外，貼出該門診4月起要「換地點或「改時間」的公告。台大醫院感染科主治醫師羅一鈞說，感染科有每周固定要領藥的老病人，近3個月來，都會前來的患者告知換地點看診。

羅一鈞說，今天還是有患者跑到西址大樓，問掃地的阿姨才知道要來兒童醫院，還聽說有患者在上午到兒童醫院掛號時，被告知「周六門診未開放現場掛號，僅開放預約的患者。」他解釋，未開放現場掛號，是因兒童醫院平時只會準備兒科相關用藥，面對其他移來的科別，除非是可事先備好藥的老病人，否則藥局無法掌握現場掛號患者的狀況，也就是看完病後可能無藥可開。

包括像是小兒科、內科、兒童外科、兒童眼科、兒童精神科、兒童牙科等兒科，周六均維持開診。台大醫院發言人王亭貴說，考慮到孩子無法自行就醫，一定要有父母陪同，所以保留周六的兒科，避免因為家長周間要上班、延誤孩子就醫。

上午帶著孩子就醫的倪小姐表示，家長和孩子周間要上班上學，孩子一旦生病，「家長請假不容易」，台大周六能保留兒科，對家長相當貼心。

(中時)