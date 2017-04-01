因應一例一休 台大今起全面縮減周六門診
因應一例一休，台大醫院今起全面縮減周六門診，西址大樓將不再提供門診服務，多數門診挪到周間，感染科、家醫科輻射屋等2門診則改至兒童醫院，但為顧及孩童的看病時間，兒科診門幾乎未更動，總計上午的看診人數約300~350人，台大醫院提醒，民眾赴院就醫前應先上網查詢。
一例一休上路，部分醫院宣布將以假日檢診因應，台大醫院自一月起，就在不少西址大樓的診間外，貼出該門診4月起要「換地點或「改時間」的公告。台大醫院感染科主治醫師羅一鈞說，感染科有每周固定要領藥的老病人，近3個月來，都會前來的患者告知換地點看診。
羅一鈞說，今天還是有患者跑到西址大樓，問掃地的阿姨才知道要來兒童醫院，還聽說有患者在上午到兒童醫院掛號時，被告知「周六門診未開放現場掛號，僅開放預約的患者。」他解釋，未開放現場掛號，是因兒童醫院平時只會準備兒科相關用藥，面對其他移來的科別，除非是可事先備好藥的老病人，否則藥局無法掌握現場掛號患者的狀況，也就是看完病後可能無藥可開。
包括像是小兒科、內科、兒童外科、兒童眼科、兒童精神科、兒童牙科等兒科，周六均維持開診。台大醫院發言人王亭貴說，考慮到孩子無法自行就醫，一定要有父母陪同，所以保留周六的兒科，避免因為家長周間要上班、延誤孩子就醫。
上午帶著孩子就醫的倪小姐表示，家長和孩子周間要上班上學，孩子一旦生病，「家長請假不容易」，台大周六能保留兒科，對家長相當貼心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。