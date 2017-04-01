大台南小作家 7校繪本創作展登場
每個孩子都有機會成為小小作家！為期1個月的2017台南兒童文學月「話我家鄉書展」，今天起至30日在誠品書局台南文化中心店展出，今年共有7校發表繪本，孩子們創作在地家鄉繪本，傳達出對家鄉文化的深愛與情感，儼然是最佳鄉土教材。
今年共有北門國小、佳里國小、新南國小、楠西國小、嘉南國小、龍崎國小、將軍國小等7校發表繪本，9日下午將於台南大遠百戶外廣場舉行「繪本創作展演」，藉由行動劇說演繪本故事，秀出家鄉繪本創作，透過兒童的視野與想像世界，紀錄傳承家鄉人文與文學。
其中，將軍國小的《詩畫將庄》，展現將軍庄獨有的村間風景及豐富的文化資產；北門國小的《北門雪-天公伯給的小珍珠》娓娓訴說著昔日北門鹽田的風華與鹽工艱辛的生活，勾勒出那段曬鹽的白金歲月；龍崎國小的《竹鷹》，描述龍崎特有的傳統竹編手工藝精神，也生動連結了祖孫間相處磨合的故事。
楠西國小的《大埕ㄟ宋江陣》紀錄臺南楠西地區鹿陶洋江家聚落的文化資產故事，並藉由百年老榕移植的真實事件，帶出民間宋江陣習俗與傳承重要性；佳里國小《蜈蚣治水》的蜈蚣陣，則傳承著家鄉的信仰與文化；嘉南國小的《看天田》內容紀載嘉南大圳的故事；新南國小的《阿嬤的秘密》描述仲夏端午，純真祖孫情與粽葉飄香的傳承故事。
各校均表示，孩子們運用自己的視野及想像，創作可愛精緻故事書，令人驚艷，內容均由師生實際踏查與體驗所紀錄的家鄉人文與文學之美，希望透過繪本讓孩子深刻認識家鄉，未來成為家鄉的守護者。
承辦書展的大同國小指出，這些繪本是教育局推動「書香大台南-話我家鄉故事繪本」實施計畫的成果，此外，還有兒童文化藝術基金會的策畫、輔導，恒耀工業股份有限公司文曄教育基金會、法拉利台灣第七屆拉力賽全體參賽車主贊助出版印刷，以及台南大遠百提供場地。
(中時)
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