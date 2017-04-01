立榮金門－馬公首航 跳島旅行新選擇！

立榮航空開闢金門－馬公航線，今天下午啟程首航。（李金生攝）

立榮航空開闢金門－馬公航線，陸客開心參加首航之旅。（李金生攝）

金門民航站和縣府、立榮航空致贈首航機組員紀念品。（李金生攝）

金門民航站為首航班機安排灑水祝福儀式。（李金生攝）

立榮航空開闢金門－馬公航線，旅客往來兩岸更加便捷。（李金生攝）

立榮航空今（1）日開闢金門－馬公航線，每周提供3班的飛航服務，拉近金門、澎湖離島的距離，也讓跳島輕旅行有了便捷的新選擇，預期有助於活絡澎湖、金門兩地的旅遊市場。

金門航空站在今天下午的首航儀式中，特別安排機場消防車替首航班機灑水祝福，金門縣府觀光處長陳美齡也與立榮航空金門站主任謝慶隆致贈首航旅客1瓶限量的「金廈一條龍紀念高粱酒」，歡迎旅客多利用「立榮金廈一條龍」往返大陸、澎湖及金門。

立榮航空表示，金門－馬公航線服務金門及澎湖鄉親之外，也會積極開發大陸「小三通」的客源，今天金門飛馬公首航65名旅客中，即有24名是來自廈門、福州的陸客團體。

由馬公飛往金門的首航班，則滿載70位旅客，澎湖和樂旅行社特別邀請澎湖慢飛天使服務協會及澎湖家扶中心25位民眾前往金門，體驗馬公－金門航線的便利性。立榮航空也提供免費機票及加贈小禮物，共同關懷社會弱勢團體，為此次首航活動增添溫馨佳話。

立榮航空表示，金門－馬公開闢航線，串連2個離島的空中交通服務，並延伸「立榮金廈一條龍」電子套券服務，讓澎湖民眾可以經金門「立榮金廈一條龍」往返澎湖與廈門、泉州，也有利於吸引陸客經由金門來到澎湖，讓兩地的旅遊市場更具競爭力。

立榮航空金門－馬公航線每周3班，逢周一、四、六以ATR72-600機型飛行，提供70個經濟艙座位數。金門-馬公（13:30起飛、14:10抵達）、馬公-金門（14:50起飛、15:30抵達）。

立榮航空為慶賀金門－馬公航線的開航，推出網路限量優惠票價，單程只需1328元起，離島居民票價則為1265元，旅客可利用立榮航空全球資訊網、立榮航空App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort等通路一次完成訂位購票。

另在自由行產品方面，立榮航空與旅遊業者共同推出超值方案，由澎湖出發前往金門的立榮假期，3天2夜機加酒套裝行程，每人只需4750元起，另贈送金門觀光護照；由金門出發前往澎湖的立榮假期3天2夜機加酒套裝行程，每人只需4950元起，另贈送白灣餐廳餐飲兌換券。此外針對台灣本島出發之民眾，也將規畫「雙5星饗宴」跳島遊，入住金門昇恆昌金湖大飯店與澎湖福朋喜來登酒店等5星級飯店。

此外，「立榮金廈一條龍」也針對往返澎湖與大陸的民眾推出超級優惠價，每套只需2017元起，內容包含金門－馬公機票、金門機場至水頭碼頭接駁、水頭碼頭至廈門五通碼頭或泉州船票。優惠活動即日起至6月30日止，相關資訊可至立榮航空全球資訊網或立榮假期查詢。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)