五彩集團CEO林義豐擬選南市長：將整頓公墓成「夜總會」
2018年台南市長選舉，綠營內部搶破頭，泛藍陣營卻還推不出人選。目前已設立大型看板的五彩集團執行長林義豐，今天語出驚人提出「創新市政建議」，指如果當選市長，將整頓南山公墓成為充滿比基尼女郎、肌肉猛男的「夜總會」，3年就可讓每位市民分紅1萬元。
林義豐還強調，許多商界友人勸他角逐下屆台南市長，但他認為選舉並不是最重要的事，希望秉持「取之社會、回饋社會」的態度，率先提出「創新市政建議」，期盼現任市長察納雅言，考量市民福祉來推動，將經濟搞好，讓大家過好生活。
鑑於過去台灣企業家參與政治，往往受到保守意識型態阻撓，讓有心投入者飽受汙名，他也強調，市長應該屬於全體市民，如果他的參選獲得民意支持，將擔任大家的執行長，不會有政黨及募款包袱，4年內打造出台南經濟榮景。
林義豐提出的「創新市政建議」，包括：成立「護幼學校」，依人口比例劃分區域設立據點，並逐年增編預算，使各行政區的小孩一出生即可就近找到托嬰與護幼場所；自用住宅免地價稅、一般土地及房屋分3年減稅；鼓勵企業為員工加薪，協助企業提升、增加產能，大舉招商引進國內外知名大廠，改善投資環境，提高青年人就業機會，創造百業興隆的榮景。
此外，他還打算大規模遷葬南山公墓，並整體規畫開發廣達103公頃墓地，除引進泰國Night Market的概念將部分基地打造成全台最霸氣的夜市外，還將參照西班牙Crazy Friday開闢娛樂性商店區，街上可以跳舞，並以比基尼女郎、肌肉猛男辣舞秀為號召，吸引國內外觀光客前來狂歡，帶動台南各行各業的榮景。
他還認為，上述創新市政建議開發出的經濟效益，不僅可以解決市府財政問題，還能充裕市庫，3年就可讓全體市民分紅，回饋每人至少1萬元。
(中時)
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