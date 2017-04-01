肛交疼痛改性交遭拒 白嫖男硬上重判3年8月
曾姓男子在網路與1名熟女約定肛交價碼，但上床後女方卻因疼痛要求中止，連加碼換性交都不願意。不料，慾火難耐的曾男不僅霸王硬上弓，還趁對方洗澡時，沒付錢就落跑。女方含淚請求旅館代叫計程車，服務員得知案情主動通知警方處理，讓曾男被重判3年8個月。
曾因犯下竊盜、恐嚇等案被判刑1年6個月的曾男，2012年10月才執行完畢。2014年1月間，他透過網路通訊軟體，與1名年約30歲的熟女，約定以1萬1000元的代價進行肛交及口交。
當天晚間2人一起前往台南市某汽車旅館「辦事」時，女方因疼痛難耐要求中止。當時，曾某雖然當場加碼4000元，要求對方與他直接性交，但仍遭到女方拒絕。
沒想到，慾火難耐的曾男，居然不顧對方的意願，利用身體優勢強行性侵得逞，還利用女方進入浴室清洗之際，沒付錢就跑掉。
人財兩失的女方，原本自認倒楣並沒有打算報案，但她含著眼淚獨自步出房間到櫃台請求代叫計程車時，熱心的服務人員卻主動通知員警前來處理。
訊據時，曾男否認霸王硬上弓性侵，還辯稱雙方都同意以1萬5000元的代價性交易，只是因為發現女方不是處女，才不想給錢自行離去。但他的說詞未獲採信，一、二審均依妨害性自主罪重判3年8個月，此案仍可上訴。
(中時)
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