川習會 林正義：若沒提台灣是好消息

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「川習會」即將登場，會談議題備受關注。行政院大陸委員會副主委林正義接受英國廣播公司（BBC）專訪時提到，若川習會「沒有提及台灣，那將是好消息」。

中國大陸國家主席習近平將於4月6至7日在美國佛羅里達州與美國總統川普（Donald Trump）會晤。

BBC中文網今天刊登專訪林正義的報導，林正義表示，「我們需要做好最壞的打算，制定各種各樣的應急（應變）計畫」，「如果會談沒有提及台灣，那將是好消息」。

林正義並表示，台灣不應成為中美談判中的一張牌，川習會後，台灣希望能有足夠理由相信「並未被當作是一個棋子或是討價還價的籌碼」。

對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，政府堅定捍衛台灣民主自由制度及多元發展的核心利益與價值，不希望任何國際間雙邊或多邊互動影響台灣權益。

陸委會並表示，對於美中領導人互動情形，政府相關部會均密切關注可能發展及區域、兩岸情勢動態變化，將審慎因應妥處，以確保國家尊嚴及民眾福祉。

陸委會指出，政府同等重視台美及兩岸關係發展，期盼美方持續堅守對台承諾；同時也呼籲中國大陸尊重兩岸現實，珍惜兩岸交流互動30年成果，並透過溝通對話化解分歧。

另一方面，針對兩岸現況，BBC報導引述林正義的話指出，北京正在「懲罰」台灣，因為總統蔡英文「對世界的看法與北京不一致」。

林正義也提到，陸委會有時仍會使用「兩岸事務首長熱線」聯繫中國大陸國務院台灣事務辦公室，也會向北京當局發簡訊、傳真，但很少有回音。1060401

(中央社)