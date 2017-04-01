王力宏3歲女長超快 小手幫挑菜萌翻網友

李靚蕾分享大女兒幫忙挑菜照片。（圖／取自王力宏、李靚蕾Jinglei微博）

李靚蕾一月曾分享王力宏牽女兒背影。（圖／取自李靚蕾Jinglei微博）

王力宏去年迎接二女兒。（圖／中時資料照片）

金曲歌王王力宏2013年年底與李靚蕾結婚，隔年生下一女王嘉莉，去年10月再得一女王嘉娜，今(1日)李靚蕾在微博分享3歲的小嘉莉坐在餐桌旁幫忙的影片，可見她遺傳了媽媽的好廚藝，有模有樣的選菜挑菜，一雙肉肉小手萌翻網友，也有不少人發現她比李靚蕾1月時分享的照片又長大許多。

李靚蕾今在微博分享大女兒近照，幸福地說：「今天吃女兒做的早餐」，並標註女兒是「媽媽的小幫手」，之後又分享王嘉莉幫忙挑菜影片，喊女兒是「迷你廚師」，而手藝好的李靚蕾之前從結婚喜餅、烤火雞、做餅乾、蛋糕都難不倒她，如今看到王嘉莉也挑菜架式十足，網友也開心說：「二哥好幸福，妻子女兒都賢慧」、「時間真的好快~從她倆出生開始就見證著成長」、「王爸爸以後有福氣了。」

(中時電子報)