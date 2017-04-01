進軍香港國際美食大獎 模擬賽先熱身
把握在世界舞台嶄露頭角機會！被稱為是世界廚師協會B級賽事的香港國際美食大獎即將於5月8日展開，台灣代表隊搶先熱身，台灣廚藝美食協會今天起一連2天在僑光科技大學舉行熱身賽，由具世界廚師協會評審資格的評審們，比照國際賽事標準，現場評分、講評，讓參賽選手發現不足，加緊時間為大賽準備。
台灣廚藝美食協會會長簡義展指出，在香港、新加坡舉辦的廚藝大賽都以嚴格著稱，為讓選手們瞭解賽事內容、在臨場應變時不至於手忙腳亂，因而特地舉辦賽前模擬賽，此次並邀請香港廚師協會兩名榮譽會長、及國家隊長等，都是參與國際賽事經驗十分豐富的評審，現場觀看選手們的做菜流程、並試吃、講評。
此次台灣隊共有86名選手，參加152個項目比賽，包括：中、西式熱菜、冷展、烘焙、團體下午茶等，除了來自8個職業單位的專業廚師外，其中還有來自全台16個大專院校廚藝相關科系的學生參賽，他們都是由學校選出的菁英選手，為了此次參賽卯足勁、努力一搏；有些學生將模擬賽當正式賽事一樣認真，還在會場外猛K筆記。
帶學生來參加比賽的南亞技術學院老師表示，參加模擬賽對於學生幫助很大，因為很多國際賽事要求比較嚴格，透過模擬賽能夠讓學生有更充分準備。
參賽選手們最緊張時刻，就是聽評審們講評時，評審們對於使用的刀具、食物的擺放等小細節逐一點出問題，讓選手們恍然大悟，決定再加強練習，為5月國際賽事準備。
(中時)
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