流浪彰化終回台北 新北投車站開幕述說百年故事

新北投車站修復前（圖／台北市文化局）

新北投車站修復後（圖／台北市文化局）

台北市文化局科長鄧文宗解說新北頭車站重租修復工程的工法與歷程，圖為自屋頂卸下損壞嚴重的老虎窗。（圖／台北市文化局）

百年歷史建築新北投車站，在漂泊彰化26年後終於返鄉，歷經兩次解構遷移再度重組的工程，在今（1日）對外開放，是現今台北市僅存的日本殖民時期木造老車站，也是台鐵北淡線僅存的車站實體建築。

為延續車站百年歷史並串聯整個北投生態博物園區，今日開幕特展環繞在車站遷移的歷史上，結合「歷史與記憶」、「原始建築木料」和「乘車體驗重現」三大特色，述說新北投車站的過去。

1916年啟用的新北投車站，1988年因台北淡水線改成捷運而面臨拆除命運，當時在彰化經營「台灣民俗村」的施金山，以象徵性一元買下火車站，拆解到民俗村重組，讓新北投車站逃過一劫。

但北投民間團體認到新北投車站的存在，才能完整建構北投文史地圖，早於2003年便開始為老車站返鄉奔走發聲，獲市府支持，民間也發起公益信託募款運動，希望買回車站。

歷經10年努力，終在新北投車站面臨法拍命運後出現曙光，新產權人日榮公司有感於歷史價值建築須與原本存在環境具有關連性，才能彰顯建築與當地人文、歷史之淵源，因此同意無償捐贈新北投車站予臺北市政府，續說歷史故事。

由於新北投車站是百年建築，又歷經兩次解構遷移與荒廢，許多構材己老化不堪用。台北市文化局以1937年經典造型為復舊目標。站體在彰化先解構、除蟲、編號、分類，搬運至台北保存，以保存最大化為原則，歷經一年半的整料備料，採新舊材料混用，原構件不堪用或遺失者，就要用新材料代替，至於復舊木料，脫漆後不再上有色漆。屋頂恢復採用銅板瓦；周邊景觀加上石磚鋪面，作為較大的活動平台，讓民眾容易親近。

新北投車站為台鐵北淡線僅存的車站實體建築，更是台北市目前僅存的百年車站，今日開幕特展也收錄許多民眾對車站的訪談回憶及新鮮趣聞，更放映1988年由新北投車站開出最後一班列車的珍貴畫面，並集結許多公民參與的珍貴畫面，共同回味這一段艱辛卻充滿成就的過往。

新北投車站是一棟有故事的建築，也開發出多項衍生商品，包括透過1989年負責拆遷修復新北投車站至彰化的重耀建築事務所，取得當年拆遷修復的工程測繪圖照片，讓大家重溫當年木造車站建築物典雅細緻的印象，營造可以「帶著走」的新北投車站；也設計開發了專屬車站的鐵路便當盒及包巾，從復古懷舊氛圍出發。

(工商)