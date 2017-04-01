林智勝感冒缺陣 曾陶鎔打第5棒
中信兄弟今天（1日）在新莊棒球場交手統一獅，先發打線做了更動，「大師兄」林智勝與「花花」張正偉都因感冒缺陣，二壘手由陳江和擔任，詹子賢則是先發中外野手，兩人都是本季首度先發，至於前4戰表現搶眼的曾陶鎔，此戰被排進中心打線，打第5棒。
兄弟本周在洲際打完2場比賽後，北上新莊與獅隊展開3連戰，但首場比賽就因雨延賽，而且晚間氣溫驟降，讓球隊不少人因此感冒，花花張正偉昨日就出現身體不舒服的狀況，林智勝則是在早上起床後也發現感冒，賽前仍不適就提前離開球場就醫。
林智勝表示：「今天早上起床就一直覺得很冷，大家都穿短袖只有我穿長袖，原本想說今天打完兩場（原訂為雙重賽）就好，但動一下後還是覺得全身很痠，一直發冷，但沒有發燒。」他也提到，近期天氣變化大，自己本來就該多注意一點。
中信兄弟先發打序
第1棒 右外野手 陳子豪
第2棒 游擊手 王勝偉
第3棒 指定打擊 彭政閔
第4棒 三壘手 蔣智賢
第5棒 左外野手 曾陶鎔
第6棒 一壘手 許基宏
第7棒 中外野手 詹子賢
第8棒 捕手 鄭達鴻
第9棒 二壘手 陳家駒
(中時電子報)
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