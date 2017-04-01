陸軍微電影 記錄小蝌蚪變身海龍菁英

陸軍司令部今天發布「絕對服從，忍耐到底」微電影，4分鐘影片記錄了海龍蛙兵從小蝌蚪變身成為海龍菁英部隊的過程，影片配上中英文字幕，讓國際人士也能認識這支國軍勁旅。

陸軍司令部官方臉書今天上傳航特部兩棲偵察營141期儲訓隊訓練影片，航特部兩棲偵查營俗稱「海龍蛙兵」，最為大眾所知的標誌就是紅短褲。陸軍指出，影片的每一個畫面，都是由小蝌蚪翻身成為海龍菁英部隊的深刻紀錄，淬煉過程艱辛，全程是一場意志力與體力的撕裂拉扯，非身處期間，難以體會。

141期海龍蛙兵期末結訓的魔鬼式測驗，在2月20日至2月25日寒冷的金門料羅灣展開，在這場資格考之前，必須先歷經18週的嚴苛訓練，包括武裝泅渡、山地戰技、潛水、操舟、滲透、攀岩，都是屬於高強度的體能負荷。

學員經過18週的訓練後，要通過最後一週的魔鬼式測驗，壓軸的是最後一天的「硬漢路」，學院要在攝氐8度的低溫下，打赤膊突破500公尺的重重險阻，穿過布滿尖刺的野草堆，泅渡積滿爛泥沼的黑水溝，最後以標準蛙人動作，通過教官嚴格考核認可，才能取得海龍蛙牌，成為榮耀的合格蛙兵。

陸軍指出，141期開訓的36名學員，最後僅有18員通過18週的嚴苛的考驗，堅持到最後的硬漢週，然而能夠接受最後500公尺的硬漢路的考驗，是影片中的最後11名超級戰士。

陸軍指出，海龍蛙兵在取得資格前的粹練，和他們勇於接受挑戰，奮鬥的決心和毅力，在在顯示，精、巧、強、戰力十足的國軍部隊，已悄然逐步塑建完成；也證明時下年輕朋友潛力無窮，可塑性極高，只要給他機會，他們一定可以青出於藍勝於藍，一旦國家需要，他們所蹦發出來的能量不容忽視。1060401

(中央社)