湯姆漢克斯挺人權 諷川普旅禁是悲劇
好萊塢大咖男星湯姆漢克斯、亞歷鮑德溫等人今天現身參與美國民權聯盟（ACLU）一場網路募款會，呼籲大眾協助保護他們口中岌岌可危的人權。
檀香山「廣告星報」（Star-Advertiser）引述美聯社報導，湯姆漢克斯說，美國總統川普企圖推行旅行禁令等行動，是「一場悲劇」，這不是他年輕時認識的美國。
這場網路募款會今天在紐約市串流直播，黑人喜劇演員崔西摩根（Tracy Morgan）、喬漢姆（Jon Hamm）、史提夫布西米（Steve Buscemi）和斯特林K.布朗（Sterling K. Brown）紛紛透過影片等方式露面。表演者則包括美國歌手諾拉瓊絲（Norah Jones）、亞瑟小子（Usher ）和紮根合唱團（The Roots）等。
募款會歡笑中夾雜嚴肅。湯姆漢克斯教起美國憲法，還戲稱2位和他交談的美國民權聯盟律師綽號分別是美國性格男星布魯斯威利和女星珊卓布拉克。
知名電視主持人兼作家拉克希米（Padma Lakshmi）說，「我是移民。我始終愛這個國家，因為無論種族或宗教，這個國家歡迎任何人」。
她說：「如果你和我一樣，可能對現在正發生的事難以置信。我們將為權利挺身而出，為自由挺身而出。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060401
(中央社)
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