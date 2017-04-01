國際關係世界大會 首在台北舉辦
第5屆國際關係世界大會（WISC）今天舉辦，約350多位國外學者和百餘位台灣學者參加與發表論文，研討當前各項國際政經安全與區域議題。
中華民國國際關係學會、國立台灣大學政治學系、世界國際關係學會，1日至3日在國立台灣大學社會科學院共同主辦國際關係世界大會（WISC），是3年一次的全球性國際關係學術研討會。
中華民國國際關係學會表示，國際關係世界大會是國際關係學界之一大盛事， 歷年來皆於歐洲進行，今年將首次移師歐洲以外的地區舉辦，預計將吸引眾多國際關係領域頂尖學者。
今天上午於在台灣大學的開幕式中，大會邀請倫敦政經學院（LSE）國際關係學者巴里．布贊（Barry Buzan）進行主題演講，講題為「後西方世界秩序」）The Post-Western World Order: Assumption, Rationales, Predictions）。
國際關係學會會長楊永明表示，近來國際局勢始終動盪不安，隨著兩岸關係的挑戰、東亞經濟整合變化，台灣在對外關係、經貿發展上都面臨嚴峻考驗，國際關係世界大會在台灣舉辦，也可讓台灣全面認識當前國際關係與情勢的重要議題與觀點。
國際關係學會表示，這次大會將進行約170場會議、600篇論文發表，共邀請450多名與會各國學者，針對當前各項國際重要議題發表研究結果，也有近百位國內學者，籌組與台灣或東亞相關的重要場次。
主題範圍包括國際政經、國際安全、區域情勢、全球化與環境、全球治理、歷史與國際關係，個別場次則包含南海議題、美中台關係、台灣與世界、解放軍研究、人權與和平議題等。1060401
(中央社)
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