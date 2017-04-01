立委林麗嬋辦論壇 助新台灣之子自我定位找優勢

論壇邀請四位優秀新住民二代現身說法，左起為：25歲在台灣高中教越南語的蔡宇傑、剛考上台大國企系的彰中生何子斌、員中校友劉宜欣和周貞伶。（謝瓊雲攝）

移民署長謝立功透過網路視訊通話，全程參與今天這場論壇。（謝瓊雲攝）

新住民立委林麗嬋首度嘗試與國立員林高中合辦新住民二代論壇，今天上午吸引近250名高中職學子到場聆聽。（謝瓊雲攝）

新住民立委林麗嬋首度嘗試與國立員林高中合辦新住民二代論壇，今天上午吸引近250名高中職學子到場聆聽。（謝瓊雲攝）

員林高中慶祝80年校慶，首度與新住民立委林麗嬋辦公室合作，1日在校內舉辦新住民二代優勢論壇，邀請青創家、新住民二代青年與學子座談，幫助新台灣之子們重新自我定位，找尋自身優勢。

與談者包括小鎮文創何培鈞、越南新住民黎清映娟，和透過視訊通話與現場近250名學子互動的移民署長謝立功，針對新住民二代的國際競爭力、求學與就業優勢、南向或難向？標籤與反標籤等議題交流意見。

剛考上台大國企系的彰中生何子斌說，自己被韭菜花養大，從小拼命讀書、直到高中才開竅，正視父母親的文化，要談具有語言優勢或許還太早，但已非常努力要學好台語和越南語。

就讀清大中文系的員中校友劉宜欣則說，母親雖來自菲律賓，她卻不會講母親的話，即使有心想學，台灣書店裡中菲對照的語言書籍實在寥寥無幾。

來台留學5年、最後嫁給台灣郎楊尚修的黎清映娟則建議，如果找不到合適的語言學習書，不妨自己動手找機會、找資源編寫，假如許多菲律賓二代也有需求，反倒可走出自己的路，為自己創造機會。

2016年十大傑出青年何景榮說，母親因不會中文，從小只能對他講印尼語，他以自身經驗強調，自我認同、相信自己最重要，同時呼籲新二代「永遠都要以自己的媽媽為榮」。

甫錄取政大經濟系的員中學生游明祥則說，身為新移民二代，在求學、就業出路上都比別人更多了一種機會，該如何選擇，除了看社會氛圍，也要看自己懂不懂得把握。

林麗嬋說，台灣新住民達50萬人、其第二代已有30萬人，許多人從中國、東南亞嫁來台灣，幾十年來卻鮮少回去，過去也很少對孩子講母語，站在母親的角度，她懇切希望所有二代小孩都不要忘記「媽媽說的話」，不必切斷與外公外婆家的連結。

員中校長游源忠說，去年有學生參加移民署培力計畫，讓他發現不少新住民二代其實很有主見與想法，卻礙於他人與社會觀感，隱藏自己的身分；透過論壇，希望建立更友善的環境，鼓勵更多的學生，以自己的身分為榮，保留母語文化。

(中時)