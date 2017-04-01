澳門啟動招募百名大學生到大陸互聯網企業實習計劃
澳門互聯網文化協會3月30日舉行「澳門大學生互聯網暨新媒體內地實習計劃2017」記者會，向媒體介紹情況。主辦方表示，今年計劃在去年基礎上擴大規模，招收100名在讀澳門大學生，赴北京進行為期一個多月（7月8日-8月15日）的互聯網暨新媒體實習活動。還有曾參與2016年實習計劃的學生分享感受。
「澳門大學生互聯網暨新媒體內地實習計劃2017」是澳門互聯網文化協會主辦，澳門中華新青年協會協辦的澳門大學生實習活動。目的是促進澳門大學生對互聯網發展前沿科技及趨勢的瞭解，掌握相關應用技能。以作出更好的職業及生涯規劃，提升競爭力。
為促進澳門大學生了解大陸互聯網及新媒體發展，澳門互聯網文化協會舉辦「澳門大學生互聯網暨新媒體內地實習計劃2017」，透過到北京各媒體機構、科網企業實習、以及參觀授課的形式為澳門大學生提供拓展視野、學習互聯網知識的機會。
實習計劃於7月初至8月中旬進行，報名日期由即日起至4月20日，共有100個參與名額，可於澳門互聯網文化協會微信公眾號進行報名。
首次的「互聯網暨新媒體內地實習計劃」於去年舉辦，共有14名實習生到北京進行實習，曾參與實習計劃的區同學表示這是一個很好的平台提升競爭力和技能。
而協會理事長陳春新表示，因感受到上屆實習計劃的成效，故這次的實習計劃擴大了參與名額與實習機構，並冀望該大陸實習計劃能成為有影響力的品牌活動，為青年構建一個持續穩定的發展學習平台。
(中時電子報)
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