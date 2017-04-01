法院裁定參選黨齡改回4個月 洪秀柱：不抗告

國民黨黨代表參選人黨齡資格於上月8日中常會決議，由原本4個月改為1年，遭青年黨員提告並聲請假處分後，台北地院裁定禁止執行，等於回歸為4個月，國民黨主席洪秀柱今（1日）表示，會尊重法院裁定，不會提出抗告。

國民黨黨代表選舉在即，中常會上月8日臨時提案並決議，參選人黨齡資格由原本4個月改為1年，但昨遭台北地方昨天裁定禁止執行，黨代表選舉將回歸依去年12月月21日中常會通過、今年1月10日公布的選舉辦法辦理，又從1年改回4個月。

洪秀柱今天下午受訪表示，入黨1年、2年或3年才具有黨權，是可以討論的，但實在不應在公告後又改變，更何況現行規定已實施16年，即使修正也必須提早改變，並在公告前就提出修正建議，上月8日曾一再提醒常委，如果臨時改為黨齡需滿1年，可能會引起法律疑義，但可惜未被常委接納。

洪秀柱說，部分黨員向法院提起訴訟後，法院已做成裁定，黨中央會按照法院裁定結果實施，不打算提出抗告，「因為已經沒有時間了！」若再提出抗告，「這樣來來去去，這選舉就不用選了！」

洪秀柱說，黨內團結不團結，要看每個候選人的表現及如何向同志呼籲，最重要的是黨內同志對黨的看法為何，這些都不是無法解決的問題。

對於有挺吳派大老放話表示，若黨中央未在5日的中常會決議提出抗告，不排除控告黨主席及考紀會主委涉嫌背信，洪秀柱說：「沒有關係啦，我們一切都尊重中常會跟常委，看常委們怎麼說吧？」

她表示，此案的重點在於要不要讓黨內各項選舉順利進行，如果因為常委還是有不同意見，無法進行各項選舉，就只能延後辦理時間，但也會讓黨主席繼續延任，「這好像也不太好吧？」

(中時)