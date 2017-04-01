公共管線資訊化，台中獲獎數6都第1

我要評比

台中市長林佳龍（左三起）、建設局長黃玉霖推動公共管線資訊化，在營建署考評中，台中獲獎數6都第1。（盧金足攝）

市長林佳龍推動公共管線資訊化，有效管理道路挖掘與修復品質，勇奪營建署3座獎項。（盧金足攝）

內政部營建署公布105年度公共設施管線資料庫管理供應系統考評，台中市一舉拿下3座獎項，是6都獲獎數最多的直轄市。

市府將公共管線資料與道路挖掘管理系統、寬頻管道營運維護管理系統、公共設施管線資料庫系統等整合，連結消防局119派遣、環保局與經發局公用事業管線、水利局災變應用等系統，作為發展智慧城市的管理基礎。

市長林佳龍推動中部區域聯合治理平台，除了路網也擴大到道路管理，透過資料庫建置與系統開發，有效管理道路挖掘與修復品質，結合中彰投苗與公路總局等資訊網，打破管理的界限。

台中市針對過往考評建議進行具體改善，包括公布台中市道路挖掘自治條例，加速管線資料庫的完整性，施工資訊透明化，提升跨區應用成效。

建設局長黃玉霖強調，運用手持式智慧裝置，提升施工效率及精確度，台中市獲頒「公共設施管線資料庫管理供應系統優等獎」，改善幅度大，在「進步獎」摘金，建設局的管線科副工程司張志遠還因建置管線圖資榮獲「績優人員獎」。

「一舉拿下3座獎項，高居6都之冠！」黃玉霖說，去年台中市府在水湳經貿園區與7期推動3D立體管線圖資管理，提升道路挖掘工程在協調管理的一致性，為全國唯一代辦管線統一挖補，減少重複挖掘，管挖後採全車道修復，維持道路平整性。

(中時)