班哈姆高地 菲欲更名菲律賓高地
菲律賓政府正考慮將呂宋島東北方的「班哈姆高地」（Benham Rise），更名為「菲律賓高地」（Philippine Rise），以彰顯菲律賓對這片「新大陸」的主權。
菲律賓總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天發表聲明說，外交部及總統府秘書長辦公室正在研究這項更名計劃。
班哈姆高地位於呂宋島東北方的海底，面積約13萬平方公里，比3個台灣島還大，據信是以發現者安德魯．班哈姆（Andrew Benham）命名。菲律賓於2009年4月向聯合國提出申請歸為菲國大陸棚的一部分，2012年獲得批准。
繼南海爭議之後，由於菲國發現中國大陸的測量船現蹤於班哈姆高地海域，使得這片「新大陸」成為菲國政府與媒體關注的焦點。
阿貝拉說，更名計劃是為了「強調菲律賓對這片區域的主權及管轄權」。
基於同樣理由，菲律賓政府在艾奎諾三世時代，也透過第29號行政命令將南海菲國聲索的200浬專屬經濟區，更名為「西菲律賓海」。
但有菲國網友認為，再怎麼改名都沒用，重要的是應增強自身捍衛能力；另1名網友說，改成「菲律賓高地」也沒意思，因為「菲律賓」本身也是紀念西班牙國王菲立普二世而得的名字。
與只派海岸防衛隊艦艇到南海不同，菲律賓政府於3月下旬派遣海軍軍艦「艾卡拉茲號」（BRP Ramon Alcaraz）到班哈姆海域巡邏。此外，菲律賓軍方也宣布，剛向日本自衛隊租得的TC-90教練機，將用於偵察班哈姆海域。1060401
(中央社)
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