郭泓志決定回台 富邦持續接洽

台灣左投郭泓志今天透過經紀公司展逸國際行銷發布新聞稿，決定離開聖地牙哥教士隊，返回台灣；富邦悍將公開表達網羅興趣，總教練葉君璋表示，會繼續與郭泓志接洽。

郭泓志曾經是大聯盟投手，2014年回台加入統一獅，今年重返美國小聯盟，加入聖地牙哥教士隊，在大聯盟熱身賽出賽2場，頗有不死鳥復活的氣勢。

經紀公司表示，教士球團原本規劃讓郭泓志延長春訓，繼續調整，郭泓志自認「能力還不足以幫助球隊，主動提出離隊」。

郭泓志感謝春訓期間，教士球團給予充分的彈性與時間調整自身狀況，給予在大聯盟春訓賽的出場機會，他說，「我很幸運的還能再站上投手丘，很謝謝這段時間一起陪我打拼的家人、朋友、經紀公司以及一直幫我加油的球迷朋友們。」

外傳郭泓志回台會加入富邦悍將隊，對此總教練葉君璋表示，會與郭泓志繼續接洽，了解郭泓志的想法最重要。對於退休還是繼續打球，「他（郭泓志）確實還在考慮」。

葉君璋觀察郭泓志在美國春訓的表現，郭泓志還有能力，看郭泓志有沒有辦法幫助球隊。

中信兄弟領隊楊培宏則說，是否網羅郭泓志，要先了解郭泓志的身體狀況，目前與對方經紀人沒有接觸，對郭泓志的了解也只有透過媒體報導。1060401

(中央社)